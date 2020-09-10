الليلة.. حمو بيكا يحتفل بزفافه

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يحتفل الليلة المطرب الشعبي حمو بيكا بحفل زفافه في الإسكندرية في جو عائلي وسط الأهل والأصدقاء.

وكان حمو بيكا قد طلب من محافظ الإسكندرية السماح له بإقامة حفل زفافه الذى تم منعه نتيجة للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا​، وظهر حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه على فيس بوك، قال فيه:"أنا عاوز أفرح وعاوز اتجوز، وجه عليا الدور إني أفرح زيي زيكم،أنا بحب مصر وكل واحد مسئول في البلد، كل الشعب عايز يجي يفرح لحمو بيكا،حو بيكا عاوز يفرح، عاوز أعمل فرحي لازم تساعدوني، هيحضر بس عيلتي وعيلة العروسة مش عامل مولد أنا منعت فرحى من الشارع عشان بحترم القوانين وعاوز أفرح زى أي عريس و أي شاب عاوز يفرح وهى كلها ساعتين فرح وياريت محدش يكسر فرحتي".


وفي سياق آخر، تعاون جمو بيكا مؤخرًا مع المطرب عمر كمال في أغنية جديدة تحمل اسم "فلوس فلوس"، والأغنية من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.

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