التأمين الاجتماعي: ندرس ضم الخدمات المصرفية إلى كارت المعاشات (فيديو)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، أن هناك توجه لتحويل "كارت المعاشات" إلى كارت يشمل جميع الخدمات المصرفية ليتضمن الإيداع النقدي والسحب والشراء من أي مكان وجهه تجارية وسداد الفواتير الحكومية وغيرها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الخميس: "صاحب المعاش هيكون عنده حساب سواء في البنوك أو البريد وممكن ياخد عليه فائدة يوم بيوم"، مشيرًا إلى أن كارت المعاشات الحالي يستخدم في عملية السحب النقدي فقط، ولا يوجد له أي استخدام آخر.

وواصل: "حبينا نضيف مزايا لأصحاب المعاشات، وبالتالي تم معاملة الكارت معاملة اللى عنده حساب في البنك ".

وذكر أنه 6.5 مليون مواطن لديهم كارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهناك خطة للحصول على "كارت ميزة" مجانًا.

وفي سياق متصل، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من مصاريف فتح الحساب وذلك في اطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي بهدف التيسير على اصحاب المعاشات مشيرًا الي ان جميع المواطنين من اصحاب المعاشات الذين تقدموا بطلبات فتح الحساب ودفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية سيتم رد هذه الرسوم واضافتها في حساباتهم حتي يتمكنوا من سحبها في اي وقت.

وأضاف الدكتور شريف فاروق ان حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المييزات التي سيستفيد منها اصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل في جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الالكتروني ودفع الفواتير بالاضافة الي إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة" كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يوميًا علي الحساب بهدف تحقيق اكبر استفادة لأصحاب المعاشات

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