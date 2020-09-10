رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:23 م
كومان
كومان
وكالات
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ظهرت ملامح خطة رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني الفنية في تدريبات الفريق، من أجل انطلاق الموسم المقبل.

 

تعاقد برشلونة مع كومان، لخلافة كيكي سيتين، الذي تم الإطاحة به بعد تراجع مستوى الفريق في الموسم الماضي، وخسارة لقب الدوري الإسباني، والإقصاء المحرج من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ 2-8.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو: "حصص التدريبات الأخيرة التي خاضها برشلونة، كشفت عن نوايا كومان الفنية".

 

وأضافت: "المدير الفني الجديد، يحاول سد الثغرات التي ظهرت في قوام الفريق خاصة في دوري أبطال أوروبا، وتحديداً في الثلاث مواسم الأخيرة".

 

وتابعت: "كومان يضع تركيزه على الجانب البدني، التي يعتبرها ثغرة في الفريق، تسببت في إلحاق الهزائم في الموسم الماضي، نظراً لاعتماد اللاعبين على نقل الكرة، وانتظارها في نفس المكان دون الحركة لطلبها.

 

وحرص كومان على توزيع اللاعبين في جميع أنحاء الملعب بشكل أفضل، مع التركيز على عدم الاحتفاظ بالكرة بشكل مبالغ، وضرورة تحرك اللاعبين بدون كرة لفتح مساحات أكثر من الملعب والاستفادة منها.

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