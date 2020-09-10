ننشر أسعار متر التصالح في 3 مراكز بمحافظة الدقهلية

رفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الدقهلية، حالة الطوارئ لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.





وشنت العديد من حملات الإزالة للأبنية والعقارات المخالفة، على مدار الأشهر الماضية وذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالتشديد على مواجهة البناء المخالف ومنع العشوائية في البناء.





وجاءت أسعار التصالح الجديدة في محافظة الدقهلية، بعد التقدم للأحياء والإدارات المحلية لإجراء التصالح في العقارات المخالفة.





وتشمل شوارع مركز ومدينة المطرية سعر المتر للتصالح بعد التخفيض: مستوى أول سكنى 160 جنيها، تجاري 400 جنيها، إداري 300 جنيها، صناعي 200 جنيها، وشوارع مستوى ثان سكنى 120 جنيها، تجاري 300 جنيها، إداري 200 جنيها، صناعي 140 جنيها، وشوارع مستوى ثالث سكني 80 جنيها، تجاري 200 جنيها، إداري 150 جنيها، صناعي 100 جنيه.





وفي مركز ومدينة ميت سلسيل فتبلغ قيمة شوارع مستوى أول للمتر سكنى 540 جنيها، وتجاري 800 جنيها، وإداري 700 جنيها، وصناعي ٥٨٥ جنيها، والمستوى الثان سكنى 340 جنيها، وتجاري 550 جنيها، وإداري 500 جنيها، وصناعي 385 جنيها، وشوارع مستوى ثالث سكني 160 جنيها، وتجاري 350 جنيها، وإداري 300 جنيها، وصناعي 200 جنيها.





ويشهد مركز ومدينة دكرنس أسعار التصالح بعد التخفيض مستوى أول سكنى 630 جنيها، تجارى 1100 جنيها، إداري 1000 جنيه، صناعي 720 جنيها، ومستوى ثان سكنى 425 جنيها، تجاري 700 جنيها، إداري 650 جنيها، صناعي 510 جنيهات، وشوارع مستوى ثالث سكني 240 جنيها، وتجاري 450 جنيها، وإداري 400 جنيها، وصناعي 280 جنيها.





وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن آخر مدة للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتى 30 سبتمبر الجاري وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.





وأضاف المحافظ أنه لا نية مطلقا لمد الفترة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه بداية من أول أكتوبر يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون بكل قوة وحسم حرصًا على حق الدولة.





جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.





ووجه محافظ الدقهلية إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للعمل بكل جدية والتزام وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين، مشيرًا إلى أنه أعطى تيسيرًا للمواطنين في المحافظة تمثل في تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء 20% تشجيعًا للمواطنين على التقدم بطلبات التصالح، مؤكدًا أنه بعد انقضاء المدة في 30 سبتمبر سيتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، ودخول جميع المخلفات في موجه الإزالات القادمة.



