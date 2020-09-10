جريمة تهز القناطر الخيرية.. مريض نفسي يطعن والديه بسكين حتى الموت

تجرد مريض نفسي من كل مشاعر الإنسانية بالقناطر الخيرية، اليوم الخميس، وطعن والده ووالدته بسكين حتى الموت، وأصيب بعدها بحالة هياج شديد، وجلس يهزي بألفاظ وكلمات غير مفهومة، وتم السيطرة عليه بواسطة أجهزة الأمن، والتحفظ عليه لحين التحقيق معه تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثتين، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث.





وتلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغا من الأهالي بطعن شخص مريض نفسي، والديه "والده ووالدته"، بسكين وأنه في حالة هياج ولا يمكن السيطرة عليه.





وجرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، فانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد عبدالرحمن الفحل نائب مأمور القناطر، وجرى السيطرة على المتهم، وتبين أنه يدعى "م.م" 30 سنة، عاطل، مريض نفسي، وأنه دخل للعلاج في أحد المراكز النفسية أكثر من مرة، ويوم الحادث نشبت بينه وبين والده وأمه مشادة أصيب بحالة نفسيه سيئة، وأخذ يهزى ثم أمسك بسكين، وطعن والده، ويدعى "م.س.ا" 72 سنة، بالمعاش حتى الموت، ثم طعن والدته، وتدعى "ع" 61 سنة، ربة منزل، ولفظت أنفاسها هي الأخرى، وأمسك السكين وظل يهرول في الشقة وهو يهزى بكلام غير مفهوم.



