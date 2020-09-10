الولايات المتحدة تلغي تأشيرات أكثر من 1000 مواطن صيني لأسباب أمنية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم إن الولايات المتحدة ألغت التأشيرات لأكثر من ألف مواطن صيني بموجب إجراء رئاسي يمنع دخول الطلاب والباحثين الذين يعتبرون مخاطر أمنية، في خطوة وصفتها الصين بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال القائم بأعمال رئيس وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تشاد وولف، في وقت سابق إن واشنطن تمنع تأشيرات الدخول "لبعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين الذين لهم صلات باستراتيجية الاندماج العسكري الصيني لمنعهم من سرقة البحوث الحساسة والاستيلاء عليها."

في كلمة له، كرر وولف الاتهامات الأمريكية بشأن الممارسات التجارية غير العادلة والتجسس الصناعي من قبل الصين، بما في ذلك محاولات سرقة أبحاث فيروس كورونا، واتهمها بإساءة استخدام تأشيرات الطلاب لاستغلال الأوساط الأكاديمية الأمريكية.

وأوضح وولف، أن الولايات المتحدة "تمنع البضائع من دخول أسواقنا، وتطالب الصين باحترام الكرامة المتأصلة لكل إنسان"، في إشارة واضحة إلى اتهامات بإساءة معاملة المسلمين في غرب شينجيانغ.

ومن جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن إجراءات التأشيرة جاءت بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب في 29 مايو كجزء من رد الولايات المتحدة على القيود الصينية على الديمقراطية في هونج كونج.

واضافت: "اعتبارًا من 8 سبتمبر 2020، ستلغي الوزارة أكثر من 1000 تأشيرة لمواطني جمهورية الصين الشعبية الذين تبين أنهم خاضعون للإعلان الرئاسي رقم 10043 وبالتالي غير مؤهلين للحصول على تأشيرة".

وقالت إن "طلاب الدراسات العليا وباحثين الباحثين ذوي المخاطر العالية" غير المؤهلين هم "مجموعة فرعية صغيرة" من الصينيين القادمين إلى الولايات المتحدة للدراسة والبحث، وأن الطلاب والعلماء الشرعيين مرحب بهم.

يدرس حوالي 360 ألف مواطن صيني في الولايات المتحدة، مما يجلب لكلياتها إيرادات كبيرة، على الرغم من تعطيل جائحة COVID-19 العودة إلى الحرم الجامعي بشدة في فصل الخريف.

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