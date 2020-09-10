زلزال يضرب البحر الأحمر دون إصابات

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الاقليمى بأسوان والتابعة للمعهد، صباح يوم الخميس، عن هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر جنوب رأس محمد، على بعد 10 كم جنوب مدينه شرم الشيخ و77 كم شمال شرق مدينة الغردقة.





وكانت بياناتها كالتالي: -

القوة: 3.1 درجة على مقياس ريختر





خط العرض 27.81 شمالا





خط الطول 34.25 شرقا





العمق: 14.6 كم

وقد شعر بعض المواطنين بهذه الهزة دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.









في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.



