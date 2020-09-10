وزير التعليم: إصابة الطفل بكورونا وارد.. ولكن لن يدفع ثمن ذلك

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية واالتعليم، إن مصر تحتاج إلى 260 ألف فصل حتى نقضي على أزمة الكثافة في الفصول، ويحتاج ميزانية ليست متوفرة حاليا، معلقا: "كثافة الفصول تحتاج حل خارج الصندوق".





وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة استقبال العام الدراسي الجديد المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن إصابة الطفل بفيروس كورونا أمر وارد، والأهم هو سرعة اكتشافه، مضيفا أن فلسفة الوزارة هو التعاون الكامل، ولن يدفع طالب ضريبة أنه إصيب بفيروس كورونا.



