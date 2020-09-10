تفاصيل الكشف على العاملين بالمشروع القومي "المنصورة الجديدة" بالدقهلية.. صور

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شهدت مدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية عيادة متنقلة لتوقيع الكشف علي العالملين بالمشروعات القومية بمدينة المنصورة الجديدة تنفيذا لتعليمات الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية.



تأتي الحملة الطبية للعيادة المتنقلة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وبناءا على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة باتخاذ مايلزم نحو استمرار تقديم الخدمات الصحية في كل مواقع المشروعات القومية "مدينة المنصورة الجديدة".



وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فريق الرعاية الأساسية بإدارة بلقاس الصحية للكشف وصرف العلاج للعمال والمهندسين بمدينة المنصورة الجديدة مع مراعاة اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية والرعاية الطبية الكاملة.



حيث تتم المتابعة عن طريق العيادات المتنقلة "كشف ممارس- تحليل سكر - قياس ضغط - صرف العلاج) عيادة واحدة يوم من كل أسبوع.



و تم الكشف الطبي على 141 مواطن وتحليل السكر لعدد 25 مواطن وصرف العلاج لهم.



الجدير بالذكر ان مستشفى جمصة المركزى هي مستشفي الاحالة التي يتم تحويل الحالات إليها في حالة الحاجة

كما انه يوجد نقطتين اسعاف بالمنطقة الصناعيه وتبعد 8كم، والكساره وتبعد 10 كم.



وأكد وكيل الوزارة إستمرارتقديم الخدمات الطبية بالعيادات المتنقله لخدمة المرضى ورفع المعاناة عنهم واعدا بزيادة عدد الايام مستقبلًا.





وعلي صعيد اخر، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ١٨١٨ لسنة ٢٠٢٠، يفيد بتجديد تعيين الدكتور سعد عبد اللطيف عامر مكي، مديرا لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.



وتضمن القرار ان يكون التجديد بالمستوي الوظيفي العالية، حتي تاريخ بلوغه السن القانوني، المقرر لإنهاء الخدمة في ١٠ ابريل ٢٠٢١، وعلي وزيرة الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قد أصدرت في أبريل من العام الماضى ٢٠١٩، القرار رقم 237 لسنة 2019، بتجديد ندب الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام.



الجدير بالذكر أن الدكتور سعد مكي، كان يشغل منصب مدير مستشفى المحله العام، ثم شغل منصب وكيل وزارة الصحة بالبحيرة في عام 2014، وأصدر الدكتور عادل العدوى وزير الصحه السابق القرار رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٥ بتعيينه للعمل وكيلا لوزارة الصحه بالدقهلية.

