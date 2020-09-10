وزير التعليم عن العام الجديد: لن يكون هناك 70 طالبا بالفصل كما كان

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا داعي أن يقلق أولياء الأمور من وجود كثافات داخل الفصول الدراسية، حيث سيكون داخل الفصل من 15 إلى 20 طالب.

وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة استقبال العام الدراسي الجديد المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لن يكون هناك 70 طالب في الفصل كما كان يحدث في السابق، لافتا إلى أنه وجهوا مديري المديريات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وجود تباعد بين الطلاب داخل الفصول وأماكن التجمعات بينهم.

وأضاف أنه لا يوجد ضمان مطلق للوضع، ولكن هناك جهد جماعي بين المواطنين والحكومة يجب أن نبذله جميعا، معلقا: "المدرسة جزء من دورة الحياة.. لازم نراعي سلوكياتنا في الشارع، وفي كل مكان"، موضحا أنه هناك غرف مركزية لمتابعة الوضع في المدارس.

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