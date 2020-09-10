رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة تدوير مخلفات بكفر سعد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال وإحلال وتجديد وافتتاح مسجد المدينة الجامعية بنين بكفر سعد، وشملت عملية التجديدات أعمال طلاء الحوائط وفرش أرضيات المسجد بالموكيت على مساحة 160 متر.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام علي المدن الجامعية، والدكتور أشرف عواد مشرف المدينة الجامعية بكفر سعد، ورفعت نان الأمين المساعد للشئون الادارية والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال إحلال وتجديد ورشة إعادة تدوير مخلفات وبواقي وكسر الأخشاب، والتي نقلت من مركز الخدمة والأنشطة الطلابية إلى المدن الجامعية لإعادة صيانتها وتشغيلها حيث تشمل ٩ أجهزة، وأصبحت هذه الورشة إضافة جديدة لمركز الخدمة العامة بالمدن الجامعية يمكن استخدامها فى إعادة تدوير مخلفات الاخشاب على مستوى كليات الجامعة ومنشآتها.

يذكر أن صيانة وإعادة تشغيل هذه الورشة تم بمعرفة وأيادى إدارة الشؤون الفنية بقطاع المدن والحائزة على المواصفة القياسية 9001 لسنة 2015.
رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة تدوير مخلفات بكفر سعد
رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة تدوير مخلفات بكفر سعد

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