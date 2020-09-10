ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أثارت الممثلة السورية ​رواد عليو حالة من الجدل بعدما نشرت صورة لها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ​رواد عليو في الصورة بتغيير كبير في ملامحها مما أحدث صدمة لجمهورها، ورجح البعض أن ذلك التغيير ربما يكون بسبب نحافة وجهها، والبعض الآخر رجح أن السبب يعود لإجرائها لعملية تجميل جديدة جعلت شكلها يبدو مختلفًا.

وقام البعض الآخر من متابعين عليو بتشبيهها بالفنانة التركية الشهيرة ​ألتشين سانغو نجمة مسلسل "ضيعة ضايعة"والتي عرفت خلال الأحداث بشخصية عفوفة "عفاف" موضحين أنه بعد نحافة وجها بدت نسخة من الفنانة التركية، وأبدى البعض استيائهم من ظهورها بذلك الشكل بسبب امتلاكها جمالاً من نوع خاص.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ ساعتين و 49 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي السابق

منذ ساعة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ يوم

كارتيرون يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع إسلام عيسي

منذ حوالي 4 ساعات

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 4 ساعات

جيجز يتحدث عن مستقبل بيل مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: الأهلي حصل على توقيع محمد إبراهيم

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 ص

آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

10:01 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

07:18 ص

خبر سعيد في الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟