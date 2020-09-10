وزيرة الصحة: وضعنا خطة بها قدر من المناورة لمواجهة كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن آليات مواجهة جائحة كورونا تختلف من دولة لأخرى، مضيفة أن مصر استطاعت وضع خطة لمواجهة الجائحة بها قدرة من المناورة تتيح لها إتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير التربية والتعليم وممثل منظمة اليونيسيف المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، "إحنا مسبناش حاجة لم نضع لها دليل إرشادي فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد"، منوهة بأنه سيتم طرح كافة هذه الإرشادات خلال الفترة المقبلة.

ووجهت وزيرة الصحة، التحية لوزير التعليم، لتعاونه وتنسيقه مع وزارة الصحة الفترة الماضية.

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