وزيرة الصحة: وضعنا خطة بها قدر من المناورة لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن آليات مواجهة جائحة كورونا تختلف من دولة لأخرى، مضيفة أن مصر استطاعت وضع خطة لمواجهة الجائحة بها قدرة من المناورة تتيح لها إتخاذ القرار في الوقت المناسب.





وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير التربية والتعليم وممثل منظمة اليونيسيف المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، "إحنا مسبناش حاجة لم نضع لها دليل إرشادي فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد"، منوهة بأنه سيتم طرح كافة هذه الإرشادات خلال الفترة المقبلة.



