فيروس كورونا يجبر الوحدة على الانسحاب من دوري أبطال آسيا

أخطر نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم سفره قطر للمنافسة في دوري أبطال آسيا 2020، بعد أن ثبتت إصابة العديد من أعضاء النادي بفيروس كورونا، وخضوعهم لفترة الحجر الصحي.





ويرفض الاتحاد الآسيوي طلب الوحدة والاتحاد الإماراتي، بتأجيل مباريات المجموعة الأولى لدوري الأبطال بدعوى أن الاستعدادات اكتملت بالفعل لانطلاقة التصفيات يوم الإثنين المقبل، وهناك العديد من الفرق التي وصلت بالفعل إلى قطر لخوض المباريات.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أنه سيتم الآن إحالة أمر انسحاب الوحدة، إلى لجان الاتحاد الآسيوي ذات الصلة لاتخاذ القرارات المناسبة وفق للوائح المعمول بها.

ويحتل الوحدة، المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، وهو أقرب الفرق الإماراتية للتأهل إلى دور الـ16، مع احتلال باقي أندية الإمارات الشارقة وشباب الأهلي والعين، لمراكز متأخرة في مجموعاتهم.