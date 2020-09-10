عاجل.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن إجمالي عدد الطلاب بالمرحلة الثانية بشعبي العلمي والأدبي الذين تم ترشيحهم لكليات بغلت 246 ألف.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية بالتنسيق العلمي والأدبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك أماكن شاغرة في الكليات النظرية لطلاب المرحلة الثالثة، كالحقوق، والخدمة الاجتماعية، والكليات التكنولوجية.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق.

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