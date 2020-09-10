مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.56% مع بداية تعاملات اليوم

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% رابحاً 44.89 نقطة ليصل إلى مستوى 8124.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.59% خاسراً 650.28 نقطة ليصل إلى مستوى 10977.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 165.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاعي المواد الأساسية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.88%، فيما تراجع قطاع الطاقة وحيداً بنسبة 0.22%.



