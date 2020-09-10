مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.56% مع بداية تعاملات اليوم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% رابحاً 44.89 نقطة ليصل إلى مستوى 8124.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.59% خاسراً 650.28 نقطة ليصل إلى مستوى 10977.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 165.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.
 
وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاعي المواد الأساسية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.88%، فيما تراجع قطاع الطاقة وحيداً بنسبة 0.22%.

 
وقفز 177 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.91%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 7.50%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "جبل عمر" بنسبة 0.87%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 0.75%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 0.53%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 157 مليون ريال سعودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ ساعة و 21 دقيقة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحدد بديل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع إسلام عيسي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 21 ساعة

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سعيد في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: الأهلي حصل على توقيع محمد إبراهيم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.43% بمستهل تعاملات الأربعاء

هلع كورونا يطيح بسوق الأسهم السعودية في مستهل التعاملات

مع بداية التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.25%

مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.26%

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.29% مع بداية تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

خبر سعيد في الأهلي

08:30 ص

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

07:18 ص

كارتيرون يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟