مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.56% مع بداية تعاملات اليوم
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% رابحاً 44.89 نقطة ليصل إلى مستوى 8124.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.59% خاسراً 650.28 نقطة ليصل إلى مستوى 10977.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 165.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.
وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاعي المواد الأساسية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.88%، فيما تراجع قطاع الطاقة وحيداً بنسبة 0.22%.
وقفز 177 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.91%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 7.50%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "جبل عمر" بنسبة 0.87%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 0.75%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 0.53%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 157 مليون ريال سعودي.
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