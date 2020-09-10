اندلاع حريق ضخم في مخزن بالكويت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق ضخم، صباح اليوم الخميس، في مخزن تابع لأحد مصانع تعبئة مياه الشرب بمنطقة صبحان، بالكويت.

 

وتلقت غرفة العمليات، بلاغا في تمام الساعة 2:40 من فجر اليوم وعلى أثره تم توجيه مراكز إطفاء صبحان ومبارك الكبير للمواد الخطرة وجليب الشيوخ والإسناد إلى موقع الحادث.

 

وتمكنت فرق الإطفاء، من عزل النيران التي نشبت في أخشاب كانت بوسط المخزن بمساحة 400 متر مربع وتمكنت من السيطرة على الحادث دون وقوع أي إصابات بشرية.

 

وفي وقت سابق، اندلع حريق، في مبنى الكويت المركزي، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، فى بيان لها.

 

وتوجهت على الفور فرق الإطفاء، إلى موقع البلاغ من مركزى الهلالى والمدينة، وتبيّن أن الحريق فى الدور الـ 20 من المبنى، وكان مخمد قبل وصول فرق الإطفاء.

 

وأشارت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، إلى أن الحريق لم يؤثر على سير العمل فى المبنى.

 

وأوضحت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، أن ماس كهربائي فى إنارة السقف أدى إلى نشوب الحريق المحدود ولم يخلّف أى أضرار.

 

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