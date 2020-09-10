مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.02% رابحاً 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1394.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 137.5 ألف درهم.


وصعد بسوق البحرين  المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.86% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%.

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