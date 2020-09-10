مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

أستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% رابحاً 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1394.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 137.5 ألف درهم.







