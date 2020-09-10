محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة ليفربول للموسم الجديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

تصدر النجم المصري محمد صلاح الحساب الرسمي لنادى ليفربول الإنجليزي، على غلاف مجلة فريقه للموسم الجديد من خلال موقع إنستجرام.

 

ويقص فريق ليفربول مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة فريق ليدز يونايتد، يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر .

 

وكان الريدز قد توج بلقب البريمير ليج في الموسم الماضي بعد غياب 30 عاما، بعدما جمع 99 نقطة من 38 مباراة في المسابقة الإنجليزية.

 

يذكر أن محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في البريمير ليج خلال أخر 3 مواسم وتوج بلقب هداف المسابقة في نسختي 2017-2018 و2018-2019.

أخبار تهمك

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ 9 دقائق

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 4 ساعات

جيجز يتحدث عن مستقبل بيل مع ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

منذ ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ حوالي 3 ساعات

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ يوم

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع إسلام عيسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 ص

آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

10:01 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

07:18 ص

خبر سعيد في الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟