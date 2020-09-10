محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة ليفربول للموسم الجديد

تصدر النجم المصري محمد صلاح الحساب الرسمي لنادى ليفربول الإنجليزي، على غلاف مجلة فريقه للموسم الجديد من خلال موقع إنستجرام.

ويقص فريق ليفربول مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة فريق ليدز يونايتد، يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر .

وكان الريدز قد توج بلقب البريمير ليج في الموسم الماضي بعد غياب 30 عاما، بعدما جمع 99 نقطة من 38 مباراة في المسابقة الإنجليزية.

يذكر أن محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في البريمير ليج خلال أخر 3 مواسم وتوج بلقب هداف المسابقة في نسختي 2017-2018 و2018-2019.