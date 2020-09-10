أستاذ مناعة: زيادة أعداد الإصابات بـ كورونا جرس إنذار

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة، إن مصر تسجل أعداد متزايدة من إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يجب أن يكون جرس إنذار لنا، خاصة مع اقترابنا مع فصل الشتاء.

وشدد "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا نشهد زيادة أكبر في أعداد الإصابات، منوها بأن هنك دول على مستوى العالم تسجل قفزة في أعداد الإصابات.

وعن لقاحات فيروس كورونا، أوضح أن أغلب اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والأبحاث مازالت مستمرة لضمان فاعليتها إلى جانب أمنها وبالتالي يستهل تداولها.

وأضاف أن بدخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة تنتشر الفيروسات التنفسية، ومنها فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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