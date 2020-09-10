تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% مع بداية التعاملات





إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسراً 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2269.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 179.2 مليون سهم محققة ما قيمته 39.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2129 صفقة لعدد 29 سهماً.









وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.