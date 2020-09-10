تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% مع بداية التعاملات
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسراً 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2269.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 179.2 مليون سهم محققة ما قيمته 39.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2129 صفقة لعدد 29 سهماً.
وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.
وقفز 12 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.78%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.36%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.41%، ثم سهم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.74%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 64.9 مليون ورقة بقيمة 19.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.48%.
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