سيرينا تنهي مغامرة بيرونكوفا وتتأهل إلى المربع الذهبي في فلاشينج ميدوز

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
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حسمت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا لصالحها مواجهة الأمهات وتغلبت على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا اليوم الأربعاء في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) لتحجز مقعدها في المربع الذهبي للبطولة.

وأنهت سيرينا المصنفة الثالثة للبطولة مغامرة بيرونكوفا المصنفة الرابعة عشرة للبطولة بالتغلب عليها 4 / 6 و6 / 3 و 6 / 2 في مواجهة بين لاعبتين عادتا إلى الملاعب بعد بدء حياتهما العائلية ووضع مولودهما.

وتلتقي سيرينا /38 عاما/ ، التي حسمت المباراة في ساعتين و11 دقيقة ، في المربع الذهبي للبطولة مع الفائزة من المباراة المرتقبة في دور الثمانية بين البلجيكية إليسي ميرتنز المصنفة السادسة عشرة للبطولة والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وكانت بيرونكوفا تأهلت لدور الثمانية بالفوز على الفرنسية أليز كورنيه في الدور الرابع كما أطاحت قبلها بالكرواتية دونا فيكيتش من الدور الثالث وباللاعبة الإسبانية جاربيني موجوروزا المصنفة العاشرة للبطولة من الدور الثاني.

وهذه هي أول بطولة تخوضها البلغارية بيرونكوفا منذ ثلاث سنوات لكنها أطاحت بموجوروزا الفائزة بلقبين سابقين في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى والتي بلغت النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ثم أطاحت بالكرواتية فيكيتش قبل أن تسقط أمام سيرينا في دور الثمانية.

وكانت بيرونكوفا /32 عاما/ تركت اللعبة بعد بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) عام 2017 لبدء تكوين أسرة ولكنها عادت الآن بشكل مفاجئ للمشاركة في البطولات بعدما أصبحت أما أيضا مثل سيرينا.

وهذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها بيرونكوفا دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ نجحت في هذا خلال بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2016 .

وتم حماية موقع بيرونكوفا في المركز 123 بالتصنيف العالمي للمحترفات خلال ابتعادها عن الملاعب.

وقالت سيرينا إن مباراة اليوم أظهرت ما تستطيع الأمهات عمله ، وأعربت سيرينا عن اعتقادها بأنها وبيرونكوفا قدمتا اليوم عرضا قويا ورائعا في هذه المباراة التي امتدت لثلاث مجموعات.

وكانت سيرينا وضعت طفلتها أولمبيا قبل نحو ثلاث سنوات فيما أنجبت بيرونكوفا طفلا هو ألكسندر.

وطبقا لسجلات الرابطة العالمية لمحترفات التنس ، هذه هي المرة الثانية التي تلتقي فيها اثنان من الأمهات في مباراة بإحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى حيث سبق لسيرينا أن التقت يفجينيا رودينا في الدور الرابع لبطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) عام 2018 .

ولكن المباراة اليوم هي الأولى بين اثنين من الأمهات في دور الثمانية لإحدى هذه البطولات الأربعة الكبرى.

وحسمت بيرونكوفا ، التي تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين يوم الأحد المقبل ، المجموعة الأولى من المباراة لصالحها لتكون أول مجموعة تفوز بها في مبارياتها أمام سيرينا منذ 2011 .

ولكن سيرينا ردت بقوة وحسمت المجموعتين الثانية والثالثة الفاصلة لصالحها لتتأهل إلى المربع الذهبي وتقترب خطوة جديدة من تحقيق حلم معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي تحرزها أي لاعبة في تاريخ مشاركاتها ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى وهو الرقم المسجل باسم اللاعبة السابقة مارجريت كورت برصيد 24 لقبا.

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