ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الخميس
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% رابحاً 28.09 نقطة ليصل إلى مستوى 5323.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحاً 327.400 نقطة ليصل إلى مستوى 5840.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% رابحاً 25.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4300.63 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.96% رابحاً 41.600 نقطة ليصل إلى مستوى 4329.81 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 161.3 مليون سهم بقيمة 19 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5018 صفقة.
وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت، على رأسها النفط والغاز بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.60%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.61%، 0.59%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.32%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.20%، 0.15%، على التوالي.
وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.67%، يليه سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.98%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.46%، فيما تصدر سهم شركة البريق القابضة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.71% يليه سهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 4.78%.
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