ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الخميس

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% رابحاً 28.09 نقطة ليصل إلى مستوى 5323.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحاً 327.400 نقطة ليصل إلى مستوى 5840.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% رابحاً 25.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4300.63 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.96% رابحاً 41.600 نقطة ليصل إلى مستوى 4329.81 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 161.3 مليون سهم بقيمة 19 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5018 صفقة.









وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت، على رأسها النفط والغاز بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.60%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.61%، 0.59%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.32%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.20%، 0.15%، على التوالي.



