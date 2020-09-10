الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى باراجواي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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قدمت دولة الإمارات، طائرة مساعدات، تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية باراجواي.

 

وكشف حسين علي بن هلال النقبي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى بوينس آيرس، أن هذه المساعدات، جاءت لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وقال حسين علي بن هلال النقبي: "تحظى جمهورية باراجواي بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية، حيث تعمل على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة".

 

وأضاف النقبي: "يأتي إرسال المساعدات الطبية إلى جمهورية باراجواي تأكيدا على حرص قيادة الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على جميع الأصعدة مع جمهورية باراجواي خصوصاً في المجال الصحي من خلال توفير المزيد من الحماية للعاملين من الطاقم الطبي في مواجهة الجائحة".

 

دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1385 طناً من المساعدات لأكثر من 117 دولة، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

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مساعدات طبية طائرات مساعدات الإمارات

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