ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد سموحة

يسعى نادي الزمالك لتحقيق فوز جديد عندما يلتقي مع فريق سموحة اليوم الخميس 10 سبتمبر في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري العام.

ويتصدر عبد الله السعيد قائمة هدافي الدوري المصري حتى الآن برصيد 16 هدف، وبفارق 7 أهداف عن الوصيف محمد شريف مهاجم إنبي.

ويأتي الثنائي وليد سليمان وسيف الدين الجزيري في المركزين الثالث والرابع برصيد 8 أهداف.





قائمة هدافي الدوري المصري :-

1-عبد الله السعيد 16 هدف.

2-محمد شريف 9 أهداف.

3- وليد سليمان 8 أهداف.

4- سيف الدين الجزيري 8 أهداف.

5- مصطفى محمد 7 أهداف.

6- والتير بواليا 7 أهداف.

7- أحمد سيد زيزو 6 أهداف.

8- حسام حسن 6 أهداف.

9- مروان حمدي 6 أهداف.

10- فادي فريد 6 أهداف.