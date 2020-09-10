البورصة توقف التداول علي أسهم 15 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5%





قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركات، لمدة 10 دقائق وذلك لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.





وذكرت البورصة أن الشركات السابق ذكرها هي ، شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الحديد والصلب المصرية، العربية للمحابس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية ، برايم القابضة للاستثمارات المالية ، العربية للخزف - سيراميكا ريماس ، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري،





كما تم إيقاف كلاً من العامة للصوامع والتخزين ، و المجموعه المصريه العقاريه مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب.







