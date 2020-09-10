البورصة توقف التداول علي أسهم 15 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5%

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركات، لمدة 10 دقائق وذلك لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وذكرت البورصة أن الشركات السابق ذكرها هي ،  شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الحديد والصلب المصرية، العربية للمحابس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية ، برايم القابضة للاستثمارات المالية ، العربية للخزف - سيراميكا ريماس ، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، 

كما تم إيقاف كلاً من  العامة للصوامع والتخزين ، و المجموعه المصريه العقاريه مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب.


وإستهلت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  مع نشاط في أداء الاسهم الخبرية و قطاع الحليج  تزامناً مع أنباء تقييم النيل للحليج و كذلك أسهم الحديد و الاسهم الصناعية التى تترقب الاعلان عن تخفيض سعر الغاز.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10971 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1835.5نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 2706.9 نقطة.

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