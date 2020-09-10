سفيرنا بجنوب السودان: 300 ألف متضرر من الفيضانات (فيديو)

كشف السفير محمد منصور، سفير مصر في جنوب السودان، أن التواجد المصري في جنوب السودان ممتد وقوي، والعودة المصرية لإفريقيا كانت قوية وهناك تواجد مصري ونشاطا ملحوظا في الدوائر الإفريقية بشكل عام بما ينعكس على الدوائر القريبة المرتبطة بمصر طبيعيًا بشكل مباشر.





وقال " منصور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أنه يوجد 300 ألف متضرر من فيضانات جنوب السودان حيث تسببت في أضرار كثيرة بما يخص المنازل والثروة الحيوانية والزراعية، وهؤلاء يواجهون ظروف إنسانية صعبة للغاية.





وأوضح السفير المصري، أن التواجد المصري بجنوب السودان شهد نقلات نوعية كبير في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالصحة والتواجد الكبير في مجالات الكهرباء والري.





نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع الـ "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مواصلة مصر فتح الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة للأشقاء من متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان.





وأوضح الفيديو أنه استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.





وفى نفس السياق أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان.





من جانبهم قدم الأشقاء في دولة السودان الشكر والتقدير للقيادة المصرية على الدعم المقدم في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، كما أثنى المسئولون في دولة جنوب السودان على المساعدات المصرية المقدمة لهم في ظل ما تشهده كافة أنحاء البلاد من معاناة نتيجة السيول، معربين عن عميق امتنانهم للجهود المصرية الكبيرة والداعمة لهما في محنتهما الحالية.





ويأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدًا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعبين الشقيقين.





وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، السبت، عن تعازيه لأهالي ضحايا السيول والفيضانات في السودان.



