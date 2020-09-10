الإمارات تواصل ت تحقيق النجاح في جهود التصدي لفيروس كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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تواصل دولة الإمارات، تحقيق النجاح في جهود التصدي لوباء كورونا، انطلاقاً من رؤية قيادتها، وحلولها الاستباقية، وإجراءاتها الحازمة منذ بداية الأزمة.

 

وقد أعلنت دولة الإمارات، أرقام مبشّرة على صعيد محاصرة الفيروس، وقرب الانتصار عليه، حيث حافظت، بفضل جهود خط الدفاع الأول، والإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة، على نسب شفاء عالية تصل إلى 90 في المائة من المصابين، ونسبة وفيات تعادل 0.5 في المائة فقط، في حين أن المعدلات العالمية أعلى من ذلك بكثير.

 

 وجاءت البشارة الأخرى، أن نحو 80 في المائة من سكان الدولة، أي أكثر من 7.5 مليون شخص، تم فحصهم في مؤسسات الرعاية الصحية منذ بدء الجائحة.

 

وفقًا لصحيفة البيان، ثبتت هذه الأرقام، فعالية الاستراتيجية الصحية، وصوابية الإجراءات الوقائية، كما تعكس التزاماً كبيراً من أبناء المجتمع بمختلف شرائحه منذ بداية الأزمة.

 

وأضافت من الجدير بالذكر، أن بلادنا قطفت ثمار استراتيجيتها في التعامل مع «كوفيد 19»، نتيجة تبنّيها الأساليب العلاجية المتطورة، وتوسيع نطاق الفحوص لكشف الفيروس ومحاصرته، وذلك بفضل الاستثمار في الإنسان وصحته، الذي لطالما أولته قيادتنا الرشيدة أعلى قائمة اهتماماتها، حيث سعت، ومنذ اليوم الأول، إلى توفير الكوادر الطبية المؤهلة، والمعدات والأجهزة المتطورة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية في المرافق الصحيّة، وتوفير المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية، ما ساعد في إنجاح جهود احتواء الفيروس.

 

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