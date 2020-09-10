صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مع نشاط في أداء الاسهم الخبرية و قطاع الحليج تزامناً مع أنباء تقييم النيل للحليج و كذلك أسهم الحديد و الاسهم الصناعية التى تترقب الاعلان عن تخفيض سعر الغاز.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10971 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1835.5نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 2706.9 نقطة.







