صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مع نشاط في أداء الاسهم الخبرية و قطاع الحليج تزامناً مع أنباء تقييم النيل للحليج و كذلك أسهم الحديد و الاسهم الصناعية التى تترقب الاعلان عن تخفيض سعر الغاز.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10971 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1835.5نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 2706.9 نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الأربعاء على تباين بأداء المؤشرات، بعد عدة جلسات من الهبوط ليغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على تراجع طفيف بنسبة 0.2% عند 10929 نقطة بعد أن قلص الجانب الأكبر من تراجعاته الصباحية بمشتريات محلية و عربية تباين معها أداء القياديات، و اغلق التجارى الدولى عند مستوى الـ 67 جنيه بعد أن تحول للون الاخضر ، فيما أنهي المؤشر السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 0.47% عند 1801 نقطة مع نشاط ايجابى على أسهم منتقاه و الاسهم الخبرية و قطاع الحليج و الموارد الأساسية و بعض أسهم المقاولات و العقارات ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.029 مليار جنيه و حجم تداول 355 مليون سهم من خلال 38391 صفقة بمخطط سيولة 55% للشراء ، بالتداول على 18ورقة مالية ربحت منها 67 ورقة ،و تراجعت 87 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 26 ورقة دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 2.146 مليار جنيه مسجلا 609.212 مليار جنيه .
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