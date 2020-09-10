تصريح مفاجئ من أحمد مجاهد بشأن متحف اتحاد الكرة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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وجه أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق تصريحات مفاجئة إلى اللجنة الخماسية بشأن فكرة إنشاء متحف لبطولات مصر داخل الاتحاد.

  

انتقد أحمد مجاهد، فكرة وجود متحف في داخل اتحاد الكرة المصري من الأساس مشيرا إلى أنه ليس نادي ليحدث فيه ذلك.

 

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش: "لا أعلم ما المتحف الذي صمم أخر شهرين اثناء فترة تولي اللجنة، كما أنه يوجد في بهو الاتحاد الذي تتحرك فيه كل الناس".

 

وتابع مجاهد حديثه: "أنا مش نادي علشان أعمل فاترينة كبيرة للبطولات والميداليات".

 

واختتم مجاهد تصريحاته قائلا: "بعد كأس العالم السابق في روسيا تشكلت لجنة من جهات رقابية وجردت مخازن الاتحاد جردا دقيقا".

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