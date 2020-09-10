بشرى سارة من الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إننا اقتربنا من بداية فصل الخريف، حيث أصبح هناك نسمات هواء في فترات الليل، معلقا: "الطقس بالليل في أجمل حالاته".





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة جدا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ورعدية على جنوب سيناء وخاصة مدينة كاترين، وحلايب وشلاتين.





وحذر من وجود شبورة مائية في فترة الصباح الباكر تؤثر على مستوى الرؤية، لافتا إلى أنه مستبعد أن نتعرض لموجات حارة تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة خلال الفترة المقبلة.





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.





وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 84%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.





وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.





وتتوقع الهيئة، أن تكون أبرز الظواهر الجوية، اليوم الخميس، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة 20% وأحيانا رعدية على جنوب سيناء، بينما تكون أمطار خفيفة 30% على أنحاء متفرقة من السواحل الغربية وجنوب الصعيد.



