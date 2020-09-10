تكريم كنترول الثانوية العامة بمحافظة قنا تقديرا لجهودهم

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أعضاء كنترول الثانوية العامة بمحافظة قنا تقديرا لجهودهم المبذولة في مراجعة أوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية وفحص التظلمات المقدمة بدقة وعناية، وذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والنائب محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





قدم المحافظ شهادات تقدير لكل من النائب محمود عبد السلام الضبع ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس وأعضاء الكنترول وعدد من القيادات التعليمية، مؤكدا على أن منظومة العمل بالكنترول تميزت بالانضباط والأداء الجيد والالتزام بالمواعيد والدقة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتسجيل وإصدار النتائج موجها الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.





وأكد الداودى على أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لتوفير منظومة تعليمية متكاملة تلبي طموحات الدولة في تخريج أجيال واعية وعلى درجة عالية من العلم لافتا إلى أن الدول لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها المتفوقين.





آخر تطورات فيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



