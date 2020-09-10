روسيا تسجل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر، لليوم الثاني على التوالي.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 5363 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 5218 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ السابع من أغسطس عندما تم تسجيل 5372 إصابة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، أن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد لا تزال فوق عتبة الخمسة آلاف لليوم السابع على التوالي.

وتتوزع الإصابات الجديدة، بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة نينيتس ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.3% من المرضى الجدد.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 128 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 142 وفاة في اليوم السابق.

وقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1046370 إصابة مؤكدة منها 18263 حالة وفاة و165734 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ680 حالة نشطة منذ أمس).

وغادر 5915 شخصا خلال اليوم الأخير المستشفيات في روسيا بعد شفائهم بالكامل من "كوفيد-19"، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 862373 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 39.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا، 286 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال أكثر من 208 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.