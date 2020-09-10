فايلر يحدد موقف كهربا من مباراة الإسماعيلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
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حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقف جناح الفريق محمود عبد المنعم كهربا، من المشاركة في لقاء النادي الإسماعيلي، في الدوري المصري.

كهربا أنهى فترة إيقافه بعد لقاء حرس الحدود الماضي، على خلفية أحداث لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي.

وأصبح كهربا جاهزاً للمشاركة ضد الإسماعيلي في الدوري، بحسب الرؤية الفنية لفايلر في المباراة.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن فايلر قرر إقحام اللاعب في القائمة المستدعاة للمشاركة في المباراة.
كما أضاف المصدر، أن فايلر يدرس إشراك كهربا في جزء من المباراة، من أجل اكتساب حساسية المباريات، واستعادة لياقته.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء الغد الجمعة 11 سبتمبر، في إطار لقاءت الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

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