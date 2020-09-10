طقس اليوم: انخفاض بدرجات الحرارة.. والعظمى 35 بالقاهرة (فيديو)

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في درجات، ويسود طقس مائل رطب على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالوجه البحري ليلًا، وأن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا.





وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25

دمياط العظمى 30 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23

السويس العظمى 35 والصغرى 24

العريش العظمى 33 والصغرى 22

طابا العظمى 37 والصغرى 25

سانت كاترين العظمى 36 والصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31

الغردقة العظمى 40 والصغرى 30

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24

بني سويف العظمى 37 والصغرى 24

المنيا العظمى 38 والصغرى 24

أسيوط العظمى 39 والصغرى 23





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.





وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 84%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.





وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.





وتتوقع الهيئة، أن تكون أبرز الظواهر الجوية، اليوم الخميس، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة 20% وأحيانا رعدية على جنوب سيناء، بينما تكون أمطار خفيفة 30% على أنحاء متفرقة من السواحل الغربية وجنوب الصعيد.



