راقصة تدعو إبراهيم "طالب الفريسكا" لحضور حفل وتناول العشاء

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قامت الراقصة ماريهان ماهر بدعوة إبراهيم عبدالناصر الشهير بـ"طالب الفريسكا" لحضور حفلة لها وتناول العشاء معها، حرصًا منها على مساعدة أي إنسان يسعى لكي يساعد نفسه، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ".



نشرت مريهان ماهر صورة لها أثناء قيامها بالرقص، وعلقت عليها قائلة :"مساء الخير أنا بحبكم كلكم وبحب أي انسان بيشتغل عشان يساعد نفسه، ممكن لو حد يعرف الدكتور إبراهيم عبدالناصر (طالب الفريسكا) يمنشنه".



وتابعت مريهان قائلة: "أنا عزماه على حفلة ليا ونتعشى بعدها سوا، حد يمنشن دكتور ابراهيم".





والجدير بالذكر أن إبراهيم يعمل بائعًا للفريسكا مع والده منذ أن كان بالصف الرابع الابتدائي للمساعدة على نفقات الحياة، ورغم صعوبة ظروفه إلا أنه تمكن أن يكون من المتفوقين، حيث حصل على الثانوية العامة بمجموع 99.6%، وكان يحلم بدراسة الطب والتخصص في قسم "الجراحة العامة".









