مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية إنطلاق مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يفصلنا عنها ساعات قليلة.





وستبدأ يوم السبت المقبل 12 سبتمبر منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/2021.





وتلعب يوم السبت المقبل 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد نن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما ستلعب يوم الأحد مباراتين فقط من مباريات الجولة الأولى بالموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





فيما ستلعب يوم الإثنين المباراتان المتبقيتان من منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم السبت كالآتي:

فولهام × أرسنال 1.30 ظهرا بتوقيت القاهرة

كريستال بالاس × ساوثامبتون 4.00 مساءا

ليفربول × ليدز يونايتد 6.30 مساءا

وست هام × نيوكاسل يونايتد 9.00 مساءا



