ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك مع سموحة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
يواجه نادي الزمالك نظيره فريق سموحة اليوم الخميس 10 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 32 نقطة، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي :-
1- الأهلي 68 نقطة.
2- الزمالك 51 نقطة.
3- بيراميدز 45 نقطة.
4- المقاولون العرب 44 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.
6- سموحة 32 نقطة.
7- إنبي 32 نقطة.
8- مصر المقاصة 30 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- الجونة 28 نقطة.
12- وادي دجلة 27 نقطة.
13- حرس الحدود 26 نقطة.
14- طلائع الجيش 26 نقطة.
15- أسوان 25 نقطة.
16- المصري 22 نقطة.
17- إف سي مصر 18 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.
يذكر أن نادي الزمالك سوف يُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية بطولة الدوري المصري بعد انسحابه من مباراة الأهلي في القمة بالدور الأول.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع إسلام عيسي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سعيد في الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: الأهلي حصل على توقيع محمد إبراهيم

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 15 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحدد بديل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

خبر سعيد في الأهلي

08:30 ص

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

07:18 ص

كارتيرون يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟