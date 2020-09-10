هكذا هنأ كريم فهمي رامي رضوان بعيد ميلاده

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
روان هيثم
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نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم فهمي بهذه الصورة معايدا للاعلامي رامي رضوان بعيد ميلاده قائلا: "ابو الجدعنه واللذاذه صاحبي المثقف كل سنة وانت طيب يا رميو".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم فهمي مشاركته في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

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