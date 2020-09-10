برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

مازال نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع المدافع الشاب إيريك غارسيا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وطلب الهولندي رونالد كومان التعاقد مع غارسيا من أجل شغل مركز قلب الدفاع بجانب الثنائي جيرارد بيكيه ولونغليه وذلك مع إقتراب رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي.





ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن برشلونة قد عرض على إدارة مانشستر سيتي مبلغ 8 مليون يورو بالاضافة إلى 2 مليون يورو متغيرات من أجل الحصول على خدمات غارسيا.





ومن جهته سيكون النادي الإنجليزي مضطر للموافقة على أي عرض قوي من النادي الكتالوني من أجل الاستفادة المادية بدلاً من خسارة اللاعب مجانًا الصيف المقبل.





يذكر أن بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي قد صرح مسبقاً قبل مواجهة ريال مدريد في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، أن غارسيا لا يريد تمديد تعاقده مرة أخري داخل الاتحاد لرغبته في العودة من جديد إلى برشلونة.



