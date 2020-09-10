السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية إرهابية في 3 مدن

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
وكالات
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أعلنت السلطات المغربية، أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية في 3 مدن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

 

وفي وقت سابق، فككت السلطات المغربية، خلية "إرهابية" على صلة بتنظيم "داعش"، تتكون من 4 أفراد شمالي المملكة.

 

وأصدر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بيانًا قال فيه: "إنه في إطار الجهود المستمرة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية في المملكة، تمكن المكتب من تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة سيدي سليمان (شمالي البلاد)".

 

وأضاف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الخلية تتكون من 4 عناصر موالين لتنظيم "داعش"، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 عاما.

 

وتابع البيان: "هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم، وبذلة عسكرية وقناع، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر "داعش"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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خلية ارهابية المغرب 3 مدن

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