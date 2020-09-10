كامافينجا يسجل رقما قياسيا مع الديوك الفرنسية

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن مشاركة الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي لأول مرة بقميص المنتخب الفرنسي أثناء مواجهة كرواتيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.





وأفادت وسائل الإعلام بأن كامافينجا شارك كبديل في الشوط الثاني على حساب نجولو كانتي ليصبح بذلك أصغر لاعب يشارك بقميص المنتخب الفرنسي منذ عام 1945 وهو في عمر 17 عامًا و303 يومًا.





وأوضحت وسائل الإعلام أن كامافينجا أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك بقميص المنتخب الفرنسي عبر التاريخ منذ اللاعب موريس غاستايجر الذي شارك مع الديوك الفرنسية في فبراير عام 1914 وهو في عمر 17 عامًا و 128 يومًا.





وألمحت وسائل الإعلام أن كامافينجا مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية وأن ريال مدريد الإسباني وضعه على رأس أولوياته في الموسم المقبل بعد أن قرر النجم الفرنسي الاستمرار في صفوف رين في الموسم المقبل.



