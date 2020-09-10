الكشف عن موعد عودة خالد الغندور لشاشة قناة الزمالك مرة أخرى

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موعد ظهوره مرة أخرى على شاشة قناة الزمالك.

وأوضح الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سوف يعود لتقديم برنامج زملكاوي مرة أخرى على شاسة قناة الزمالك.

حيث كتب نجم الزمالك، " انتظروني إن شاء الله الثلاثاء القادم وعودة لبرنامج زملكاوي مرة أخرى".

جدير بالذكر أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات سابقة على عودة الغندور من جديد لتقديم برنامجه على شاشة قناة النادي، بعدما تم إيقافه منذ عدة أشهر.

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