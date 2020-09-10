برشلونة يرفض رحيل "بيدري" إلى بايرن ميونيخ

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع الموهبة الشابة بيدري جونزاليس، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتواصل كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، مع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لطلب التعاقد مع جونزاليس، على سبيل الإعارة.

وقوبل هذا الطلب بالرفض، إلا أن بايرن ميونيخ لم ييأس وحاول مرة أخرى لرغبته القوية في ضم اللاعب، نظرا لما يتمتع به من موهبة مميزة.

حيث جدد مسئولو بايرن، طلبهم للحصول على خدمات اللاعب عقب مباراة الفريقين الشهيرة في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الفريق البافاري بنتيجة 8-2، ولكن طلبهم قوبل بالرفض مرة أخرى.

وكان برشلونة نجح في ضم بيدري، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به مع لاس بالماس، حيث أنهى البارسا الصفقة في يناير الماضي، قبل أن ينضم اللاعب للفريق الكتالوني هذا الصيف.

ونجح برشلونة في الحصول على خدمات بيدري بعد منافسة مع ثنائي الدوري الألماني، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

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