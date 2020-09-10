الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع إسلام عيسي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع إسلام عيسي لاعب وسط نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان وكيل أعمال إسلام عيسي قد عرض اللاعب على الأهلي، وأبلغ فايلر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بأنه لا يرغب في ضم اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

وأكد فايلر أنه ليس في حاجة لضم إسلام عيسى، وسيتم الاتجاه نحو ضم لاعب آخر من خارج الدوري المصري.

وكشفت تقارير صحفية، أنه لا توجد نية داخل نادي بيراميدز ببيع إسلام عيسي خلال الموسم القادم، خاصة أن المبلغ المدفوع فيه كبير للغاية، نظير شرائه من النادي المصري البورسعيدي.

واقترب الأهلي من حسم بطولة الدوري المصري لهذا الموسم، وذلك في ظل تصدره لمسابقة الدوري برصيد 68 نقطة.

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