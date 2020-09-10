خبر سعيد في الأهلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن نجم الفريق أصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية، خلال الفترة الحالية.

وحسب المصدر، فإن حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، أصبح جاهز للمشاركة في تدريبات الفريق، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي المخصص له.

حسين الشحات أجرى جراحة في البطن منذ عدة أشهر، قبل استئناف الأهلي، وغاب عن الفريق لفترة طويلة، بسبب عدم الجاهزية.

وخضع الشحات لبرنامج تأهيلي بسبب فترة ابتعاده عن الملاعب، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية، ومن ثم الاشتراك في المباريات مرة أخرى.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الغد الجمعة 11 سبتمبر، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الأهلي لثمان نقاط فقط، من أجل حسم لقب الدوري لصالحه رسمياً.

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