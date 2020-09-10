هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب جزر الكوريل في روسيا
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بأن زلزال بقوة 4.3 درجة، ضرب مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير بمنطقة الكوريل شرق روسيا.
ورصدت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة،
الزلزال في الساعة 01:11 بتوقيت موسكو (22:11 بتوقيت غرينتش) على بعد 77 كيلومترا شرق
سيفيرو-كوريلسك.
وبحسب إدارة وزارة الطوارئ، وقع الزلزال
على عمق 62 كيلومترا وبلغت قوته 4.3 درجة، لكن سكان سيفيرو-كوريلسك شعروا بهزات أرضية
تراوحت قوتها بين 2 إلى 3 درجات.
ولم يتم التبليغ حتى الآن عن وقوع إصابات
جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من تسونامي.
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