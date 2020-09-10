هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب جزر الكوريل في روسيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بأن زلزال بقوة 4.3 درجة، ضرب مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير بمنطقة الكوريل شرق روسيا.

 

ورصدت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة، الزلزال في الساعة 01:11 بتوقيت موسكو (22:11 بتوقيت غرينتش) على بعد 77 كيلومترا شرق سيفيرو-كوريلسك.

 

وبحسب إدارة وزارة الطوارئ، وقع الزلزال على عمق 62 كيلومترا وبلغت قوته 4.3 درجة، لكن سكان سيفيرو-كوريلسك شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها بين 2 إلى 3 درجات.

 

ولم يتم التبليغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من تسونامي.

 

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