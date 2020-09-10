65 قتيلا وأكثر من 300 ألف منكوب جراء الفيضانات في النيجر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في النيجر، اليوم الخميس، مقتل 65 شخصًا، جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ يونيو.

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، خلفت الفيضانات أكثر من 300 ألف منكوب، في حين لا تزال المياه تغمر أحياء عدّة من نيامي، عاصمة الدولة الفقيرة والجافة في الساحل الأفريقي.

 

وذكرت السلكات في النيجر، أن الحصيلة الرسمية السابقة في نهاية أغسطس أفادت بتسبّب الفيضانات بـ45 قتيلاً و226 ألف منكوب.

 

ونقلت وكالة فرانس برس، عن وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث، إنّ حصيلة الفيضانات على الصعيد الوطني هي تضرّر 329.958 شخصاً أي 38.099 أسرة، وسقوط 65 قتيلاً، 51 منهم قضوا من جرّاء انهيار منازلهم بسبب الفيضانات والـ14 الباقون قضوا غرقاً، بالإضافة إلى 90 جريحاً.

 

وأضافت وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث، أنّ الفيضانات أسفرت أيضاً عن تدمير 34.000 منزل وكوخ، في حين غمرت المياه 5768 هكتاراً من الأراضي المزروعة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل 65 شخص النيجر الفيضانات

أخبار تهمك

أول تصريح من الشركة المطورة للقاح أكسفورد بعد تعليق التجارب السريرية

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تفاصيل مثيرة فى انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

برشلونة يحدد بديل نجم الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع إسلام عيسي

منذ ساعة الا ربع

خبر سعيد في الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

ميدو: الأهلي حصل على توقيع محمد إبراهيم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

المقاومة الإيرانية تحمّل الملالي كارثة السيول وتؤكد: السبب إهدار ثروات البلاد (تقرير)

55 قتيلا بانفجار صهريج نفط في النيجر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 ص

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

برشلونة يحدد بديل نجم الفريق

07:16 ص

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:01 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟