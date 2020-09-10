أكشاي كومار يطرح صورة جديدة من كواليس Bell Bottom بمناسبة عيد ميلاده

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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قام النجم الهندي الكبير أكشاي كومار بنشر صورة جديدة له من كواليس فيلمه المنتظر "بيل بوتوم" عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.
ونقل موقع انديا توداي الصورة، التي ذكر ان اكشاي قام بنشرها بمناسبة عيد ميلاده الـ 53، كما تلقى اكشاي العديد من رسائل المعايدة من زملائه من نجوم بوليوود الكبار.
وشارك في تهنئة اكشاي بعيد ميلاده نجوم ابرزهم فيديا بالان وسوناكشي سنها وبارنيتي شوبرا.

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