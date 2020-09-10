سيلينا جوميز تزين غلاف مجلة Allure بعددها الجديد

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زينت النجمة الشابة سيلينا جوميز غلاف مجلة Allure بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر أكتوبر المقبل، وأجرت جلسة تصوير مميزة للعدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، عدد من اللقطات التي نشرت من جلسة تصوير سيلينا للمجلة، والتي ظهرت بها بعدد من الاطلالت الجريئة.

واجرت سيلينا حوارا مع المجلة عن حياتها العاطفية، اذ اعترفت ان جميع من ارتبطت بهم في السابق كان متأكدين من أنها مختلفة عقليا، لكنها لم تكن تكترث لذلك.

